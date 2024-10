Incendio nella discarica di Sant’Arcangelo: continuano le indagini

Continuano le indagini in merito all’incendio di medie dimensioni che ha interessato l’impianto di rifiuti solidi urbani di Sant’Arcangelo, in località Frontoni. Le fiamme, che sono divampate nella notte tra il mercoledì e il giovedì , sono state subito circoscritte grazie al pronto intervento di diverse squadre dei Vigili del fuoco giunti da San Chirico Raparo, Villa D’Agri e Potenza, che hanno evitato così danni maggiori. Il rogo che si è sviluppato ha messo in apprensione i residenti del centro storico, che si trova non molto distante dall’impianto. Subito dopo l’incendio, il sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta, ha invitato i cittadini, in via del tutto cautelativa, a tenere chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni. Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri del Comando Compagnia di Senise, guidati dal capitano Luca Gasparri, per effettuare tutti i rilievi e le indagini del caso per risalire alle cause dell’incendio.

Non si tratta della prima volta che la discarica è vittima delle fiamme. Nello stesso sito, infatti, era scoppiato un altro incendio a novembre dello scorso anno.