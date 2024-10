Per la Valdiano Volley il momento è ora. Le dichiarazioni di coach Cicatelli 

Riflettori accesi per l’atteso esordio casalingo della squadra valdianese di pallavolo maschile iscritta al campionato campano di Serie C. Cavalcando l’onda dell’entusiasmo per l’ottimo risultato col quale hanno battezzato questo inizio di stagione (3-0 contro l’Ares A.S.D.), i gialloverdi sono pronti ad affrontare una nuova sfida.



Dopo una settimana di intensi allenamenti, rifiniture e indicazioni tattiche da parte del coach, è ora il momento di concentrare le energie, sfruttare al meglio il lavoro di mesi di preparazione e continuare a divertirsi. “La compagine che domenica sarà ospite al Palazzetto di Sant’Arsenio” – avverte Mister Cicatelli- “è una squadra satellite della “Timas Team Volley World Napoli”, iscritta al campionato di Serie A2, dunque vivaio di giovani talentuosi da non sottovalutare. È, inoltre, l’occasione per dare un segnale al campionato”- ha dichiarato il tecnico di questo gruppo creatosi ex novo e già così amalgamato.



In questa vigilia pre match c’è nell’aria un diffuso entusiasmo del ritrovarsi, del tornare a seguire l’antica tradizione pallavolistica del Vallo di Diano, di divertirsi sugli spalti di un palazzetto in una domenica d’autunno.