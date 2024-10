Petizione per la viabilità e la sicurezza stradale a Montesano. Rinaldi: “Ecco la situazione”

La scorsa settimana una petizione firmata da alcuni cittadini di Montesano sulla Marcellana aveva portato all’attenzione dell’amministrazione comunale diversi problemi riguardanti la viabilità, la sicurezza stradale e la condotta idrica di alcune zone, tra le quali Via Tempa Mangini, Via XX Settembre e Via Carpineta. La riposta del Sindaco Giuseppe Rinaldi è arrivata nella giornata di ieri.



Per quanto riguarda la situazione a Via Tempa Mangini, nella risposta del sindaco ai cittadini si legge come la competenza su quell’area non sia solo del Comune di Montesano sulla Marcellana, ma anche del Comune di Buonabitacolo col quale si pianificano interventi strutturali congiunti, e del Consorzio di Bonifica per quanto concerne gli interventi di natura idraulica.



Sul tratto di strada che collega Via Tempa Mangini e Via XI Settembre, i cittadini hanno lamentato le condizioni di tenuta del manto stradale e il fatto che ci sia una riduzione della carreggiata che ha compromesso quindi anche il passaggio dei mezzi pesanti. Su questo aspetto il primo cittadino ha chiarito come i lavori, al momento in essere e finanziati dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), abbiano avuto “un ritardo iniziale per ragioni amministrative di competenza provinciale”, ma che si procederà al ripristino di entrambe le corsie e il completamento dei lavori.



Per quanto concerne la situazione di Via Carpineta “è in corso attività di progettazione per la risoluzione dei movimenti franosi che, molto probabilmente, per ragioni economiche, richiederà un intervento, in termini di finanziamento e lavori, e che richiederemo, della D.G. Protezione Civile Regione Campania-Genio Civile”. In sostanza, la risposta riassume le iniziative che dovrebbero risolvere i vari problemi menzionati, sollecitando gli enti di competenza dove necessario, quali ad esempio Provincia e Consorzio di Bonifica, ma anche l’intenzione di agire in maniera congiunta con il Comune di Buonabitacolo nelle aree contigue dove insistono entrambe le condotte idriche, oltre che al “monitoraggio dei sottoservizi nelle aree di petizione”.