A Salerno inaugurate nuove “Casette del Libro”: per incentivare i più piccoli alla lettura

All’interno della Villa Comunale di Salerno è stata inaugurata una delle due casette biblioteca che consentono alle comunità locali di beneficiare dell’utilizzo gratuito di servizi e beni strumentali. Le due casette, dislocate una nella Villa Comunale e l’altra al Parco del Mercatello, sono state fortemente volute dalle Acli Provinciali Salerno. Viene così promossa la pratica della lettura attraverso la sperimentata formula del “libro condiviso” che diventa incontro, scambio, dono, socialità e ambisce a trasformare alcuni luoghi frequentati dalla collettività in biblioteche a cielo aperto. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella mentre per l’Acli, il presidente Gianluca Mastrovito. L’inaugurazione è stata occasione anche per lanciare un messaggio di pace con una bandiera mostrata all’interno della villa comunale.

È da ricordare inoltre che, lo scorso maggio, l’Associazione Vola aveva già installato un’altra casetta del libro presso i Giardini Mariele Ventre a Pastena. Anche qui una piccola casetta, bella da vedere, dalla quale chiunque voglia può prendere un libro e, se vuole, lasciarne un altro in cambio. Un vero e proprio scambio, alla base di una filosofia di condivisione e di solidarietà che si sta diffondendo, fortunatamente, sempre di più e che dà la possibilità a chiunque di avvicinarsi alla cultura in maniera gratuita.