Aggrediti perché svolgevano il proprio lavoro: in ospedale due verificatori di Busitalia

Ancora una volta si è verificato un grave episodio di violenza ai danni del personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio. Due verificatori di Busitalia, infatti, sono stati aggrediti questa mattina, intorno alle 10,30, mentre svolgevano il proprio lavoro su un autobus della linea 74, nel centro di Angri.

L’aggressione è avvenuta quando uno dei passeggeri, infastidito dalla richiesta di esibire il biglietto, ha reagito violentemente. Successivamente, altri tre verificatori e una guardia giurata sono intervenuti, ma la situazione è degenerata ulteriormente, costringendo le vittime a ricorrere alle cure ospedaliere. L’aggressore, dopo essere fuggito, è tornato sul posto con altre persone, riaccendendo il caos e aggravando ulteriormente la vicenda.

Dopo l’aggressione, le vittime sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie e successivamente si recheranno in caserma per denunciare formalmente l’accaduto.