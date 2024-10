Grande prova di forza per la Valdiano Volley: bella vittoria a inaugurare il Palazzetto

Non era certo una vittoria scontata quella che i ragazzi della Valdiano Volley sono riusciti a portarsi a casa domenica tra le mura amiche del Palazzetto di Sant’Arsenio contro una ben schierata e sempre puntuale, sebbene composta principalmente da under, Timas Team Volley World Napoli.



La squadra di Mister Cicatelli ha giocato una partita ineccepibile per i primi due set, uscendone completamente indenne (25-17, 25-19). Diverso il discorso per il terzo set, che ha visto i padroni di casa adagiarsi sul risultato ottenuto e concedere troppi spazi all’avversario, che ha saputo approfittarne e guadagnare un set (23-25). Ebbene, anche dopo aver perso un set e trovandosi sotto nel quarto, i giocatori locali sono rimasti dentro la partita, non si sono lasciati innervosire da una formazione avversaria in grado di recuperare qualsiasi pallone, hanno reagito, si sono riaccesi e hanno finalmente trionfato (25-21).



La Valdiano Volley è scesa in campo con i due schiacciatori argentini “Pocho” Toselli Conti e Lopez, la diagonale palleggiatore-opposto Salvatore-D’Isidoro, i centrali Lombardi e Tamas, più il libero Carpentieri. Due cambi nel terzo e quarto set per tentare di scuotere una situazione di stallo hanno coinvolto il palleggiatore Gengaro e il centrale Andriuolo, subentrato a Tamas.

La squadra di Cicatelli ha costruito la prima parte della gara su una ricezione eccellente, il che ha permesso di attaccare bei palloni e far impazzire il muro avversario. Buono anche il servizio con 5 ace, meno efficaci nel muro-difesa.

È stata una gara al cardiopalma per emozioni e bellezza del gioco, a dimostrazione di quanto sia labile la distanza tra sconfitta e vittoria in questo sport spettacolare, i gialloverdi sono riusciti a conquistare 3 punti significativi e il pubblico gremito del Palazzetto.