Caselle in Pittari si prepara all’incontro internazionale di Speleologia dal 31 Ottobre al 3 Novembre

Speleologi provenienti da tutta Italia e dal mondo si sono dati appuntamento a Caselle in Pittari in occasione dell’incontro internazionale di speleologia “Syphonia”, in programma dal 31 Ottobre al 3 Novembre.

Organizzato dall’associazione Tetide Aps e dalla cooperativa sociale “Labor Limae”, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Caselle in Pittari, il convegno rappresenta un momento di confronto, di scambio, di divulgazione e di valorizzazione della speleologia, una disciplina che combina scienza, sport, avventura e cultura, e che offre la possibilità di esplorare e conoscere un mondo nascosto e affascinante, che nasconde ancora molti segreti e meraviglie.

Anche il titolo del convegno, Syphonia, è stato volutamente scelto per richiamare i “sifoni”, tratti caratteristici spesso presenti lungo i condotti carsici nei quali scorre l’acqua, proprio come nel caso del tratto ipogeo del fiume Bussento, posto tra i Comuni di Caselle in Pittari e Morigerati.

Un ricco calendario di appuntamenti, che verteranno sul tema principale di “Acqua, Grotte, Futuro” tra cui convegni, concorsi, incontri organizzato e presentazioni. Inoltre, saranno presenti anche stand espositivi e momenti di socializzazione per favorire lo scambio di idee e la creazione di nuove collaborazioni.