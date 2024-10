Festa della castagna a San Rufo al via dal 31 ottobre al 2 novembre: il programma e le novità

Tutto pronto nel borgo di San Rufo per la XXI edizione della Festa della Castagna che si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre con interessanti novità.

La presentazione della Festa della Castagna ha avuto luogo nell’aula consiliare del Comune di San Rufo alla presenza del Sindaco Michele Marmo, del Vicesindaco Domenico Setaro, dell’assesora Maria Antonietta Acquino, del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito, dell’assessore della Comunità Montana Antonio Pagliarulo, della Presidente della Pro Loco di San Rufo Simona Setaro, di uno dei membri del Forum dei Giovani Alessio Marmo, di Antonella Caiafa in rappresentanza della Lega Italiana Fibrosi Cistica; i quali hanno parlato del ricco programma di questa festa autunnale che mette al centro i prodotti tipici di stagione e lo spirito di accoglienza della comunità di San Rufo a servizio delle numerose persone che faranno tappa a questa sagra. Tra i vari stand della Festa della Castagna anche l’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica per sensibilizzare su questa malattia ancora poco conosciuta e raccogliere fondi per la ricerca, unendo un momento gioioso, per la comunità e le persone che vi faranno visita, e lo spirito di solidarietà.

Il 31 ottobre alle 19:00, alla presenza delle autorità e dei consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino ci sarà il taglio del nastro per dare l’avvio alla manifestazione.

Il programma vede come protagonisti il centro storico del borgo dove presenzieranno gli stand e i prodotti locali, soprattutto la castagna declinata in varie pietanze dal dolce al salato. Il percorso enogastronomico prevede, infatti, cavatelli di farina di castagne con vellutata di zucchine, funghi porcini e salsiccia; arista di maiale aromatizzata al rosmarino e castagne, castagnacci, caldarroste, zeppole e non solo, anche taglieri di salumi e formaggi e vini cilentani. Tra le novità, l’apertura degli stand anche a pranzo il primo e due novembre, con un percorso enogastronomico dal profumo autunnale tutto da gustare. Inoltre sarà possibile acquistare vari prodotti locali negli appositi stand.