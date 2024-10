Furti in farmacie e tabacchi salernitani: protocollo “antirapina” in Prefettura a Salerno

Presso la Prefettura di Salerno, si è svolto un incontro con i rappresentanti delle categorie dei tabaccai e delle farmacie. L’incontro è stato organizzato nell’ambito dell’implementazione dei protocolli “antirapina”, firmati lo scorso febbraio tra la Prefettura e le Federazioni di tabaccai e farmacie, con il supporto delle Forze di Polizia per promuovere un dialogo costruttivo con i professionisti di questi settori.

Hanno partecipato il Prefetto Francesco Esposito, il Questore Giancarlo Conticchio e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Filippo Melchiorre, insieme ai rappresentanti della Federazione Italiana Tabaccai e di Federfarma. Tra gli impegni assunti, vi era l’intento di organizzare incontri con gli esercenti, mirati a facilitare lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e a studiare azioni condivise per garantire risposte più efficaci in materia di sicurezza, con particolare attenzione a furti e rapine.

Si tratta del primo di una serie di appuntamenti programmati su tutto il territorio provinciale, volti a diffondere le misure di protezione passiva e a creare opportunità di confronto utili anche alle Forze di Polizia, per comprendere meglio le difficoltà affrontate da tabaccai e farmacisti.

Come in altri settori socio-economici, anche con farmacisti e tabaccai si sta sviluppando un nuovo modello di sicurezza integrata, che valorizza il contributo delle associazioni e degli organismi intermedi per migliorare le misure di protezione e i sistemi di monitoraggio. Questo approccio beneficia non solo i membri delle categorie coinvolte, ma anche l’intera comunità, promuovendo forme di cooperazione per rendere le nostre città più sicure.

In particolare, si intende incrementare l’uso di sistemi di video allarme anti-rapina e strumenti di pagamento elettronici, così da ridurre la disponibilità di contante e favorire un contatto diretto tra le Forze di Polizia e i vari esercizi commerciali.

L’incontro ha rappresentato anche un’opportunità per diffondere la cultura della legalità e dell’etica della responsabilità, coinvolgendo direttamente i rivenditori di generi di monopolio e i titolari di farmacie. I dirigenti della Polizia di Stato e gli Ufficiali del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno hanno discusso con gli esercenti sull’importanza di potenziare i sistemi di sicurezza passiva, proposte che includono l’installazione di videosorveglianza e teleallarmi con collegamento diretto alle centrali operative delle Forze di Polizia.

Inoltre, è stato garantito un costante monitoraggio del fenomeno, al fine di individuare le “best practices” utili a soddisfare le esigenze di sicurezza degli esercenti. Coloro che aderiscono all’iniziativa potranno esibire un adesivo con un logo distintivo, segnalando la loro appartenenza a una “rete anticrimine e di sicurezza antirapina” in collaborazione con le Forze dell’ordine.

Infine, si è rinnovato l’invito a segnalare tempestivamente al numero di emergenza 112 qualsiasi evento criminoso o la presenza di individui sospetti nei pressi degli esercizi commerciali, per consentire una pronta attivazione dei nuovi moduli operativi dinamici da parte delle Forze di Polizia.