Potenza: la Banca Monte Pruno impegnata in una giornata contro la violenza di genere

Il 30 ottobre 2024, a Potenza, si terranno due importanti appuntamenti che focalizzeranno l’attenzione sulla lotta contro la violenza di genere.

Un tema molto attuale che merita un focus fatto di azioni concrete e di iniziative di sensibilizzazione.

Proprio sulla scorta di ciò, nascono gli eventi organizzati dalla BCC Monte Pruno, dall’Associazione Sportello Rosa e dall’Associazione “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”.

Alle ore 16:00, presso la sede distaccata della BCC Monte Pruno, in Via Corso Garibaldi, a Potenza, si terrà l’installazione della prima cassetta rossa.

L’iniziativa “Cassetta Rossa” nasce per raccogliere richieste di aiuto da parte delle vittime di violenza e simboleggiano un luogo di rifugio e di ascolto per chiunque voglia condividere storie, emozioni e messaggi di speranza.

Questa prima installazione sarà, quindi, dedicata al territorio di Potenza e verrà gestita dall’Associazione di Potenza “Dalla Basilicata all’Italia – Non lasciamo indietro nessuno”.

L’azione, quindi, definisce un programma di intervento volto ad installare, presso la rete fisica delle Filiali dell’istituto di credito cooperativo, le “Cassette Rosse” destinate a raccogliere le richieste di aiuto, in forma anonima.

Alle ore 17:00, si terrà, invece, una Tavola rotonda, presso il Ridotto del “Teatro Stabile”, in Piazza Mario Pagano.

Questa Tavola rotonda, dal titolo “Lettere di speranza: fragilità e resilienza nella lotta alla violenza di genere” mira a sensibilizzare la comunità locale sui temi della violenza di genere e a promuovere iniziative di prevenzione e di supporto alle vittime.

Sarà l’occasione, viste la partecipazione di Istituzioni, per esaminare le criticità del territorio e poter agire di conseguenza.

Il programma dei lavori, moderati da giornalista Massimo Brancati, prevede i saluti istituzionali di Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale Basilicata, e di Angela Lavalle, Assessora Pari Opportunità Comune di Potenza.

Successivamente gli interventi di Gabriella Marotta, Presidente Associazione Sportello Rosa, di Rita Marsico, Presidente Associazione “Dalla Basilicata all’Italia”, di Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera Regionale di Parità della Basilicata, Shara Zolla, Presidente Camera Penale di Potenza.

Le conclusioni saranno affidate a Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno.

“Abbiamo immediatamente aderito – ha affermato il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese – all’iniziativa “Cassette Rosse” e poi voluto organizzare questo momento di confronto sull’argomento a Potenza. Le “Cassette Rosse” nascono anche con l’obiettivo di riscattare le donne vittime di violenza da eventuali forme di sudditanza economica che possono determinarsi o acuirsi in seguito alla denuncia delle violenze subite. Tema a cui siamo particolarmente attenti e sensibili come Banca. In esse sarà possibile, quindi, depositare un messaggio o una richiesta di aiuto, anche in forma anonima, che verrà gestito direttamente dalle Associazioni del territorio in collaborazione con lo Sportello Rosa Aps. Il nostro impegno è costante su questi argomenti perché riteniamo di non dover lasciare nessuno indietro ed ogni piccolo aiuto può rappresentare una grande speranza per chi si trova in difficoltà o è costretto a vivere situazioni delicate o addirittura di pericolo”.