A Ceraso tentata violenza sessuale ai danni di una 45enne. Caccia all’aggressore

Una notizia che desta molta preoccupazione ha scosso la comunità del piccolo e tranquillo comune cilentano di Ceraso. Nella serata di martedì, una donna di circa 45 anni, che rincasava a piedi percorrendo una strada periferica, scarsamente illuminata, è stata aggredita brutalmente da un uomo di 30 anni che ha tentato di abusare di lei. L’uomo, nascosto tra la vegetazione, tentando di sfruttare l’oscurità, ha aggredito la passante scaraventandola a terra con l’intento di farle violenza.

Solo l’intervento provvidenziale di una donna che passava sulla stessa strada in auto ha impedito che accadesse il peggio facendo in modo che il malintenzionato si desse alla fuga. La vittima, in stato di shock, è stata trasportata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti e ha ricevuto il supporto delle operatrici di un centro antiviolenza.

Sono state, di conseguenza, avviate le indagini, coordinate dai carabinieri. Al momento non sono state adottate misure restrittive nei confronti dell’aggressore, un residente della provincia di Salerno che si trovava a Ceraso a casa di un familiare. Secondo quanto emerso, l’aggressore viveva da tempo nella zona, ospite di uno zio, e sarebbe noto per comportamenti disturbanti.