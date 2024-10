Caso Dora Lagreca. “Discrepanze sugli esami tossicologici”, la Procura chiede nuovi accertamenti

La Procura di Potenza ha chiesto chiarimenti sulla consulenza depositata dai medici Fineschi e Maiese in merito al decesso di Dora Lagreca. Il procuratore capo Francesco Curcio e il sostituto Chiara Guerriero, infatti, hanno disposto un supplemento di indagini per effettuare la rivalutazione tossicologica. Questo perché nell’ultima perizia, disposta dalla Procura in seguito alla seconda opposizione all’archiviazione da parte della famiglia di Dora e dei suoi legali, gli avvocati Renivaldo Lagreca e Cristiana Coviello, erano sorte discrepanze con l’esito tossicologico della prima autopsia. Si tratta di importanti differenze sul tasso alcolemico di Dora e la Procura vuole vederci chiaro.

“Letta la consulenza del 19 settembre – si legge nella missiva della Procura lucana – rilevato che si evidenzia una discrepanza dei dati tossicologici si prega di voler chiarire e se possibile svolgere degli approfondimenti”. Quindi ci saranno nuovi accertamenti tossicologici.

Sono trascorsi 3 anni dalla morte della trentenne di Montesano sulla Marcellana. L’unico indagato per istigazione al suicidio resta il fidanzato Antonio Capasso che era nella casa con Dora al quarto piano di via di Giura a Potenza. Due volte la Procura ha chiesto l’archiviazione, due volte la famiglia si è opposta e due volte il gip ha chiesto ulteriori accertamenti. Nell’ultima perizia questa discrepanza, rimarcata anche dai legali della famiglia della giovane donna, è emersa e andrà chiarita.