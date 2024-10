E morta in ospedale la 67enne Antonietta Pecoraro, residente a Castel San Giorgio, investita ieri sera a Roccapiemonte, in via Della Libertà.

Farmacista di professione, è stata travolta da una Nissan Qashqai mentre attraversava la strada.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stata ricoverata in prognosi riservata. Ma le gravi ferite riportate nell’impatto ne hanno provocato la morte. Alla guida dell’auto c’era un 41enne.