Auto in fiamme sull’A2 a Pontecagnano

Questa mattina, lungo l’autostrada A2 in direzione sud, un incendio ha coinvolto una Mercedes Classe C prima dello svincolo di Pontecagnano. Fortunatamente, l’autista è riuscito a fermarsi in tempo sulla piazzola di emergenza e, con prontezza, è uscito dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito dal vano motore.

In pochi minuti, i Vigili del Fuoco di Salerno sono arrivati sul posto e hanno subito preso in carico la situazione, estinguendo le fiamme che minacciavano di propagarsi. La rapidità del loro intervento ha evitato conseguenze più gravi e ha assicurato che la situazione venisse riportata sotto controllo.

Un passante, resosi conto del pericolo, ha attivamente collaborato con le forze del fuoco segnalando la presenza dell’auto in fiamme agli altri viaggiatori

Inoltre, la Polizia Stradale è intervenuta per effettuare i necessari rilievi dell’incidente, garantendo il ripristino della sicurezza lungo l’arteria autostradale. Fortunatamente, non si registrano feriti.