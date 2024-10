Fervono i preparativi per la Festa della Castagna a San Rufo: buon cibo e solidarietà dal 31 ottobre al 2 novembre

E’ un appuntamento imperdibile per i buongustai ed amanti delle tradizioni: mancano poco più di 48 ore all’inizio della 21esima edizione della Festa della Castagna in programma a San Rufo dal 31 ottobre al 2 novembre ed organizzata dalla Pro Loco presieduta da Simona Setaro, con il patrocinio del Comune di San Rufo ed il supporto del Forum dei Giovani. Quest’anno, la festa si presenta carica di novità e sorprese.

Ogni sera, a partire dalle 19:00 , al via l’apertura degli stand gastronomici con un’apertura speciale a pranzo prevista il 1º novembre. Un’opportunità per assaporare i sapori autentici e le ricette della nostra terra. Ma non sarà solo il cibo a deliziare i partecipanti. Ogni serata sarà animata da concerti dal vivo e dai coloratissimi mercatini che proporranno prodotti artigianali e locali. La Pro Loco di San Rufo ha organizzato un programma ricco di attività per coinvolgere tutti i visitatori e creare momenti di allegria e svago.

Quest’anno, la Festa della Castagna si arricchisce anche di un’importante iniziativa solidale. Sarà presente uno stand dedicato alla raccolta fondi per la Lega Italiana Fibrosi Cistica Basilicata ODV, un’associazione che lavora per sensibilizzare il pubblico e promuovere la ricerca sulla fibrosi cistica. Sarà possibile acquistare dei gadget il cui ricavato andrà all’acquisto di macchinari per il Centro Regionale di Potenza, specializzato nella diagnosi, cura e prevenzione di questa malattia. Un modo per unire il piacere della festa con il sostegno a una causa nobile.

Per facilitare l’affluenza, è stato previsto un comodo servizio navetta, così potrai goderti la festa senza preoccupazioni.