Sant’Arsenio, approvato il regolamento per l’istituzione dell’albo delle associazioni

Il Consiglio Comunale di Sant’Arsenio ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Comunale delle Associazioni. Questa delibera rappresenta un importante passo avanti nell’impegno dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, verso il sostegno delle libere associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano per il bene della comunità.

L’Albo Comunale delle Associazioni avrà la finalità di promuovere e valorizzare il pluralismo associativo e il volontariato, incentivando l’incontro tra le esigenze del territorio e le proposte delle diverse realtà associative. Il Comune di Sant’Arsenio, in questa ottica, riconosce e apprezza l’importante apporto sociale e culturale delle associazioni del territorio, che svolgono un ruolo cruciale nel miglioramento della qualità della vita e nella promozione della cultura e solidarietà nella comunità.

Il Regolamento, composto da 16 articoli e un allegato, è stato redatto in conformità con i principi stabiliti dalla Costituzione e dalle normative nazionali, che evidenziano l’importanza dell’iniziativa autonoma dei cittadini in ambito sociale e culturale. Con l’approvazione di questo documento, il Comune di Sant’Arsenio intende attivare collaborazioni con le associazioni, promuovendo progetti comuni rivolti alla tutela dei cittadini e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e ambientale.

L’Amministrazione Comunale si impegnerà a garantire la corretta tenuta e l’aggiornamento dell’Albo, attraverso l’Area Amministrativa e Finanziaria, che curerà anche la comunicazione di questo nuovo strumento, rendendolo accessibile a tutti i cittadini tramite il sito istituzionale e l’albo pretorio online.

“Avere un Albo delle Associazioni è fondamentale per creare sinergie e dare voce alle tante realtà che operano nel nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco Dott. Donato Pica. “Siamo certi che questo strumento aiuterà a valorizzare il tessuto sociale di Sant’Arsenio e a promuovere una partecipazione attiva dei cittadini in attività di interesse collettivo.”

“Il nuovo regolamento per l’iscrizione all’albo delle associazioni nel Comune rappresenta un passo importante per valorizzare il volontariato e le attività culturali, sottolinea Luigi Biscotti, Consigliere comunale con delega alle attività culturali e Presidente del Consiglio Comunale. Le procedure chiare faciliteranno l’accesso alle associazioni locali, promuovendo partecipazione e coesione sociale. Le associazioni dovranno presentare la domanda di iscrizione entro il 31 dicembre e fornire la documentazione necessaria per una valutazione equa da parte dell’Amministrazione. La verifica dei requisiti sarà rigorosa, ma le associazioni che non soddisfano i criteri in un settore potranno essere iscritte in altri ambiti. L’obiettivo è supportare tutte le realtà locali e promuovere il benessere sociale e culturale del Comune. L’iscrizione avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo, garantendo stabilità alle associazioni attive. Siamo certi, ha terminato Luigi Biscotti, che questo nuovo regolamento costituirà un ulteriore incentivo alla vitalità culturale e sociale di Sant’Arsenio.

Per ulteriori informazioni sull’Albo delle Associazioni e sulle modalità di iscrizione si può consultare il sito ufficiale del Comune di Sant’Arsenio.