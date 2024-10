Trionfo della Feldi Eboli nel derby contro il Napoli Futsal. E’ 5 A 0

Nella serata di ieri al Palasele di Eboli si è tenuto un emozionante derby tra la Feldi Eboli e il Napoli Futsal, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. La squadra di casa ha dominato l’incontro imponendosi con un netto 5-0, regalando ai propri tifosi una serata indimenticabile.

Il match è iniziato con grande equilibrio, con entrambe le squadre che hanno dato vita a duelli intensi e combattuti. Tuttavia, è stata la Feldi ad aprire le danze con un gol spettacolare di Fabricio Calderolli, che ha segnato con un potente sinistro da fuori area. Il primo tempo si è chiuso con la squadra di casa in vantaggio, ma è nella ripresa che la partita ha preso una piega decisamente diversa.

Gli uomini di mister Antonelli sono scesi in campo determinati e motivati, trasformando la loro voglia di vittoria in una vera e propria pioggia di gol che ha travolto il Napoli. Ugherani ha raddoppiato il vantaggio, seguito da una doppietta di Giancarllo Selucio che ha portato la Feldi sul punteggio di 4-0. Il quinto gol è stato siglato da Pedro Espindola, festeggiando così il suo primo gol con la maglia rossoblù.

Al termine della partita, mister Antonelli ha elogiato la sua squadra per la vittoria conquistata con determinazione e cuore, sottolineando l’importanza di un successo del genere in un derby. La Feldi Eboli si conferma così a punteggio pieno dopo due partite e si prepara ad affrontare una sfida impegnativa contro i campioni d’Italia in carica, il Catania.