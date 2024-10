Valdiano Show: vittoria contro il Terzigno e vetta della classifica

Domenica sera si è assistito a un vero e proprio show da parte dei ragazzi della Valdiano Volley contro la squadra di San Giuseppe Terzigno nella Tensostruttura di Palma Campania. I ragazzi di coach Teodoro hanno imposto un gioco perfetto, a partire da una ricezione ineccepibile che ha garantito una buona costruzione del gioco e un attacco poderoso.

25-23, 25-18, 25-18 sono stati i parziali con i quali i gialloverdi hanno portato a casa tre punti importantissimi, e hanno lasciato sul parquet palmese una memorabile lezione di pallavolo. Più che i numeri, però, è stata la compattezza della squadra a fare la differenza poiché ha permesso di difendere contemporaneamente in ampiezza e profondità. Ordine, nervi saldi e pochissimi errori nei fondamentali sono stati la chiave di volta di questa vittoria che riempie di entusiasmo gli animi di giocatori e tifosi valdianesi.

In particolare, eccellente è stato il lavoro degli argentini Toselli e Lopez in attacco con variazioni degne delle massime serie e senza mai essere prevedibili, lucidi sul muro difesa e mettendo in difficoltà i ricettori con le battute. Sul lato opposto buona la prestazione dell’under D’Isidoro andato a segno anche con un ace, il centrale Tamas è parso particolarmente a suo agio chiudendo diversi punti e fluido al servizio.

Il libero Carpentieri si è dimostrato una garanzia sia in difesa sia in ricezione, mentre sul cambio palla Salvatore ha mostrato una bella varietà nella distribuzione, servendo spesso anche i centrali. L’intesa con Lombardi sembra finalmente aver preso la rincorsa, data la percentuale di palloni vincenti.

È stata una Valdiano Volley che ha fatto giocare male una squadra che non perdeva da più di 20 partite, ha creato tensione e pressione, è stata capace di tirare su qualsiasi cosa, di chiudere le direzioni d’attacco, efficace e continua.

Insomma, tutto, come per magia, si è incastrato alla perfezione. Ed è Valdiano show.