Banca Monte Pruno ed arbitri insieme per promuovere la “salute nello sport”

In una gremita Sala Cultura della Banca Monte Pruno presso la Sede di Sant’Arsenio si è tenuto lunedì pomeriggio un importante convegno dal titolo “La salute ci sta a cuore” sul tema della prevenzione cardiovascolare negli sportivi. L’incontro, organizzato da FIGC Campania e Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Sala Consilina, in collaborazione con la Banca Monte Pruno, ha visto la partecipazione di esperti cardiologi e rappresentanti del mondo sportivo.

A moderare i lavori il Presidente della Sezione AIA Sala Consilina Manuel Robilotta, il quale ha salutato i presenti sottolineando l’importanza della tematica e ricordando che lo spunto prioritario dal quale è nata l’iniziativa è stato l’intervento in prima persona di arbitri e calciatori rivelatosi fondamentale per salvare tante vite. È stato poi il turno di Antonio Mastrandrea che ha portato i saluti del Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese ed ha espresso tutta la soddisfazione di accogliere l’evento, giunto già al secondo appuntamento dopo l’inizio dello scorso anno. “La campagna di condivisione e sensibilizzazione parte da noi, ma è un messaggio che passa attraverso i ragazzi della sezione di Sala Consilina, ragazzi puliti e ordinati che hanno tutta la nostra ammirazione”- ha dichiarato Mastrandrea.

Stefano Pagano, Presidente Regionale AIA ha poi ricordato che “a livello regionale abbiamo avuto 7 casi di giovani arbitri con difficoltà fisiche dall’inizio dell’anno. Dunque si tratta di una riflessione opportuna ed è un momento di confronto importante”.

Momenti di emozione nell’intervento di Michele Affinito, Componente Comitato Nazionale AIA, che ha voluto ribadire innanzitutto quanto i valori di rispetto e onestà siano i valori dei 33.000 arbitri d’Italia, poiché “è un mondo in cui ci si autoesclude se non hai quei valori”. Ha poi portato sul tavolo dei relatori la sua personale esperienza quale attore protagonista di un progetto di screening cardiologico per neonati perché le morti neonatali in Campania sono aumentate del 30% a causa della mancanza dell’elettrocardiografo.



A conclusione della prima parte del convegno è intervenuto Carmine Zigarelli, Presidente FIGC Campania sull’importanza delle famiglie nel non accontentarsi di una visita medica superficiale, effettueremo una visita approfondita, soprattutto quando si svolge una attività agonistica.

La seconda parte del convegno ha assunto carattere prettamente scientifico e divulgativo con gli illuminanti interventi di Maurizio Santomauro, Presidente “GIEG” e Dirigente Cardiologico Clinica Mediterranea Napoli, Vincenzo Iannotta, Dirigente Cardiologo Medicina dello Sport Asl SA, Landi, Cardiologo – Presidente Associazione “Grazie di Cuore”.