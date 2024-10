Secondo Harvard insegnare ai bambini le faccende domestiche migliora la loro empatia e il loro rendimento scolastico

Può aiutare i genitori nello svolgere le faccende domestiche incrementare il rendimento scolastico di bambine e bambini? Secondo uno studio dell’università americana di Harvard sì. Secondo la ricerca, condotta per ben 85 anni, le faccende domestiche svolte già da piccoli potrebbero essere la chiave di un successo futuro. Lo studio ha dimostrato che i bambini che si assumono responsabilità domestiche sviluppano maggiore autostima, senso di responsabilità, etica del lavoro ed empatia. Tali qualità, a loro volta, si traducono in maggiori probabilità di successo in ambito lavorativo e nella vita personale.

Insegnare ai bambini come svolgere le faccende domestiche gli permettere di imparare come essere parte di una comunità, come essere responsabili per il benessere degli altri, che si tratti della famiglia o dei compagni di classe. Insomma avere un approccio pratico alla vita. Tramite l’aiuto in casa nelle faccende domestiche, come apparecchiare, cucinare e riordinare, lo studio mira anche a sviluppare la creatività, un migliore rendimento scolastico e la sicurezza negli studenti a scuola. Inoltre, aiutare in casa eviterebbe la tendenza dei genitori a fare tutto per i propri figli, rischiando di renderli meno autosufficienti e più insicuri nelle loro scelte future. In altre parole, fare le faccende domestiche può essere una parte essenziale della crescita dei bambini, preparando il terreno per una vita adulta più serena e appagante.