Tre tentati furti tra Ottati e Bellosguardo: ladri messi in fuga dai proprietari

Sono tre i tentati furti sventati tra Bellosguardo ed Ottati. I malviventi hanno tentato di entrare in alcune abitazioni per fare razzìa di denaro ed oggetti preziosi. I ladri non sono riusciti nel loro intento perchè messi in fuga dai proprietari, che resisi conto di quanto stava accadendo hanno subito lanciato l’allarme. Il tutto sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi non curanti della possibile presenza dei proprietari in caso, cercano di entrare da porte o finestre meno esposte per agire velocemente portando via quanti più oggetti e soldi possibili.

Sul posto i Carabinieri di Bellosguardo e anche i Carabinieri di Sant’Angelo a Fasanella per i rilievi del caso.