Val d’Agri. Controlli dei Carabinieri: in 4 trovati ubriachi alla guida

Nel weekend appena conclusosi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viggiano insieme alle pattuglie delle Stazioni poste a presidio della Val d’Agri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo alle violazioni in materia di circolazione stradale e stupefacenti, al fine di garantire presenza e sicurezza.Questo l’obiettivo costante che muove la massiccia opera di intensificazione dei servizi d’istituto messa in atto dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza e svolta attraverso l’impiego dei militari delle Compagnie dipendenti capillarmente distribuite sul territorio.

In tale contesto operativo sono state rafforzate le già ininterrotte vigilanze sulle vie comunali, nelle contrade adiacenti ai centri abitati, lungo le strade statali nonché nei luoghi di aggregazione di giovani per assicurare il rispetto della legalità.

Il dispositivo ha effettuato il controllo di 160 veicoli e identificato 226 persone tra conducenti, passeggeri ed avventori dei 10 esercizi pubblici ispezionati, elevando, fra l’altro, sanzioni al Codice della Strada per quasi 10 mila euro. Ben 26, inoltre, i guidatori sottoposti al test dell’etilometro.

Nel corso delle citate attività istituzionali, i militari dell’Arma hanno provveduto a denunciare in stato di libertà: quattro automobilisti, tutti cittadini italiani, per guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto risultati in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche a cui è stato ritirato il titolo di guida che verrà trasmesso alla Prefettura di Potenza per la successiva sospensione, insieme a un cinquasettenne della Val d’Agri, sorpreso dai militari della Stazione di Corleto Perticara a detenere, senza le previste autorizzazioni di polizia, munizionamento, nello specifico cartucce a palla, che gli uomini della Benemerita hanno provveduto a sequestrare.

Segnalato, inoltre, un 28enne di Napoli alla Prefettura di Potenza quale assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di una dose di marijuana posta sotto sequestro. Per tutte le persone deferite in stato di libertà vige, naturalmente, la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

La presenza capillare e l’azione ininterrotta degli uomini dell’Arma sul territorio testimoniano come la compagine territoriale dei Carabinieri rappresenti un presidio fondamentale per la tutela della legalità e della sicurezza pubblica.