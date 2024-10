Polla avrà la sua comunità energetica. Presentato il progetto ai cittadini

Si è tenuta ieri sera, nella Casa dell’Architettura di Polla, la presentazione del nuovo progetto si costituzione di una comunità energetica rinnovabile di Polla. Un progetto nato dal lavoro congiunto dell’amministrazione di Polla insieme alla società di energia di Salerno Energyco.

La conferenza si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco di Polla, Massimo Loviso, che ha introdotto insieme al suo vicesindaco, Giuseppe Curcio, in cosa consiste il progetto della Comunità Energetica Rinnovabile per poi lasciare la parola ai responsabili della società di energia Energyco, tra cui l’amministratore, Raffaele Risi e i responsabili tecnici delle CER e dello sviluppo degli enti locali, gli architetti Antonietta Faia e Roberto Monaco.

Per comunità energetica rinnovabile si intende un raggruppamento di persone e aziende che condividono energia rinnovabile e pulita, in un mutevole scambio a rappresentare un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. I valori su cui si basa questo nuovo modello di energia sono la lotta allo spreco energetico e la condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale, grazie all’innovazione che sta rivoluzionando il mercato dell’energia. La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituisce un’opportunità per cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese di associarsi per produrre e condividere energia locale da fonti rinnovabili con l’obiettivo di fornire benefici economici, sociali e ambientali.

Aderire alla comunità energetica è gratuito. L’obiettivo principale, infatti, è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile. Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.

In particolare, le CER costituiscono un’ ottima opportunità sia per i cittadini, che per le industrie ricavando un impatto positivo per l’intero territorio e, aspetto non da sottovalutare, sono anche una valida occasione che tende al ripopolamento dei borghi.