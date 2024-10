Tornano a circolare i treni sulla linea Napoli- Salerno: la linea ferroviaria era interrotta dal 20 gennaio

Dal 4 novembre torneranno a circolare i treni sulla linea convenzionale Napoli – Salerno, tra Nocera Inferiore e Salerno (via Cava dei Tirreni), tratto di linea interrotto dallo scorso 20 gennaio a causa del crollo parziale di un fabbricato di proprietà privata nei pressi di Vietri sul Mare.

Per consentire la ripresa della circolazione, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha effettuato lavori di demolizione parziale dell’edificio e messa in sicurezza dell’intero costone roccioso adiacente la sede ferroviaria. L’interruzione della linea è stata inoltre utilizzata per anticipare una serie di interventi di potenziamento infrastrutturale sull’intera arteria.

Complessivamente al lavoro più di 150 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, per un investimento economico di circa 10 milioni di euro.

Tutti i canali di vendita sono già aggiornati con la nuova offerta. Il dettaglio dei provvedimenti sarà disponibile nelle stazioni, negli uffici assistenza clienti e sui canali informativi online.