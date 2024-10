“Alla Banca Monte Pruno la giornata del risparmio non è solo oggi”. Così il direttore generale Michele Albanese e così sulla pagina social del vice presidente Antonio Cinielli. Questo perché il 31 ottobre si celebra la giornata del risparmio.

“Circa 130 milioni di risparmio in più in meno di un anno da parte dei nostri clienti per un totale di 1 miliardo e 235 milioni di depositi. Bella soddisfazione”, così Albanese ricordando il bilancio e il lavoro offerto dall’istituto di credito.