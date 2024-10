Contrabbando di sigarette elettroniche, chiusa un negozio a Rionero

I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Rionero in Vulture hanno dato esecuzione al decreto di chiusura, per la durata di 20 giorni, di un esercizio commerciale destinato alla vendita di generi non alimentari, adottato da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Potenza in applicazione della normativa concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.

Durante i controlli nell’esercizio commerciale, per accertare il possesso dei requisiti per la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio, i verificatori hanno trovato 106 sigarette elettroniche contenenti di prodotti inalabili del tipo e-liquid (PLI) con nicotina. Le sigarette elettroniche, esposte sugli scaffali in varie confezioni e destinate alla vendita, risultavano sprovviste delle prescritte fascette ministeriali di conformità fiscale, tali da ritenersi acquistate fuori dai regolari canali di distribuzione.

Al rivenditore è stata applicata la sanzione pecuniaria pari a 17.900 euro e della sanzione accessoria di chiusura temporanea dell’attività per la durata di 20 giorni. Le sigarette sequestrate