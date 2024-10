Il Centro Analisi Biochimica e il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula insieme per la formazione degli studenti

Il Centro Analisi Biochimica prosegue la sua collaborazione con il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a un’importante esperienza formativa. Gli studenti del liceo padulese saranno ospitati presso il laboratorio del Centro Biochimica per il progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), un’iniziativa che consente di avvicinarsi concretamente al mondo professionale.

La giornata odierna è stata caratterizzata dal primo incontro illustrativo del PCTO, intitolato “Lab Biochimica a scuola”, durante il quale gli studenti hanno ricevuto le prime informazioni sulle attività pratiche da svolgere direttamente in laboratorio. Le dottoresse Laura Vegliante e Giovanna Quagliano hanno guidato con competenza questo incontro, presentando agli studenti le attività concrete e le competenze che potranno acquisire nel corso del progetto.

“Un doveroso ringraziamento va alla vicepreside del liceo, professoressa Carmela Pessolano, e ai responsabili del progetto, il professore Bruno Starace e la professoressa Giovanna D’Alessio, per il loro fondamentale supporto e per l’entusiasmo dimostrato nel portare avanti questa iniziativa – fanno sapere dal Centro Analisi Biochimica – coinvolgendo le classi quarte e quinte dell’indirizzo biomedico, si offre agli studenti un’occasione straordinaria di crescita personale e professionale”. La sinergia tra il Centro Analisi Biochimica e il Liceo Scientifico Carlo Pisacane rappresenta un esempio virtuoso di come istituzioni educative possano collaborare per formare giovani competenti e motivati.