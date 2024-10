Vaccini antinfluenzali, in Basilicata al via l’11 novembre

Come stabilito dalla direttiva regionale, inizierà l’11 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale che per la Asp Basilicata sarà resa possibile, nel potentino, anche grazie alla sottoscrizione dell’accordo tra l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale: i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta potranno somministrare i vaccini a soggetti in età pediatrica ed ultrasettantacinquenni presso i loro studi medici, dove sarà effettuata, per chi ne faccia richiesta, anche la somministrazione dei vaccini antipneumococcica e anti-Covid. La campagna vaccinale 2024-2025, non obbligatoria ma fortemente consigliata, si pone come strumento essenziale per la prevenzione delle malattie infettive e per tutelare la salute dei cittadini e della collettività guardando in particolare ai soggetti fragili. Sarà possibile vaccinarsi, previa prenotazione, presso gli studi medici entro il 31 gennaio prossimo nello stesso periodo potrà essere effettuata la vaccinazione anti-covid mentre per quella pneumococcica non c’è un’indicazione temporale pur se è indicato effettuarla, per comodità, insieme a quella antinfluenzale.



La vaccinazione contro l’influenza stagionale, previa firma del consenso informato da parte dell’utente, è offerta gratuitamente a quelle categorie cosiddette ‘fragili’. Potranno essere vaccinati anche i bambini nella fascia di età tra i 6 mesi e i 6 anni senza alcuna patologia pregressa. Per maggiori chiarimenti in merito alle vaccinazioni gratuite, si può fare riferimento alla tabella 3 della Circolare Annuale così come emanata dal Ministero della Salute.