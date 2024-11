Scontro mortale sulla “Cilentana”: perde la vita un centauro

Incidente mortale nel pomeriggio sulla “Cilentana”, all’altezza di Omignano. Nello scontro tra un’Audi ed una motocicletta, ha perso la vita un centauro. Quest’ultimo si trovava insieme ad un gruppo di motociclisti che viaggiavano in direzione nord quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto l’impatto. A nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita al motociclista.

Per lui, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, ed i Carabinieri per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa, provvisoriamente, al traffico.