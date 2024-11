Turno di riposo per la Valdiano Volley in attesa del derby contro la Battipagliese

Dopo gli impegni delle prime tre giornate di campionato, per la Valdiano Volley arriva il momento di sfruttare il turno di riposo. Con la presenza di 13 squadre nel girone unico di Serie C maschile infatti, ad ogni turno sarà una squadra diversa a riposare. Turno di riposo che arriva quindi quasi all’inizio del percorso in campionato, dopo aver ottenuto tre vittorie nelle prime tre partite.

Un turno di riposo che potrà essere favorevole nonostante arrivi già all’inizio del percorso di campionato: nella prossima settimana infatti, ci sarà il primo derby salernitano con i ragazzi di Mister Cicatelli che saranno impegnati sul campo del Palazzetto di Sant’Arsenio contro l’Asd Pallavolo Battipaglia.



Arrivare a questa sfida con un impegno in meno sulle gambe potrebbe giocare un piccolo punto a favore dei gialloverdi che arriveranno sicuramente carichi a questo appuntamento anche del calore del pubblico del palazzetto.



Gli allenamenti in settimana sono proseguiti anche nel venerdì di festa, per sfruttare al meglio il turno di riposo e arrivare al massimo della condizione per la partita di domenica 10 novembre. In attesa di tornare in campo, la formazione valdianese potrà osservare con occhio attento l’impegno delle sue avversarie che nel weekend saranno impegnate sui vari campi.