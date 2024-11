Alluvione di Valencia: al via la campagna di solidarietà del Gruppo Lucano della Protezione Civile

Il Gruppo Lucano della Protezione Civile, in collaborazione con altre associazioni del terzo settore, ha promosso una campagna di solidarietà a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione di Valencia. Il bilancio dell’alluvione dello scorso 29 ottobre, purtroppo ancora provvisorio, parla di oltre 200 morti. La città è ancora in ginocchio, devastata dalla forza dell’acqua che ha portato morte e distruzione nella città spagnola.

Presso il punto di raccolta nel centro commerciale Galassia, a Potenza, si potranno donare generi alimentari a lunga scadenza come latte, biscotti, succhi di frutta, legumi, riso, pasta e alimenti in scatola (no indumenti e/o medicinali). Il punto sarà attivo fino a mercoledì 6 novembre, dalle 9.00 alle 18.00.

Per ogni informazione riguardante la consegna di viveri a Potenza è possibile contattare il numero 351 319 0825.

Chiunque volesse contribuire alla campagna di solidarietà con un piccolo gesto, che può valere tanto per l’intera comunità alle prese con una catastrofe naturale, può rivolgersi alla sede più vicina del Gruppo Lucano.