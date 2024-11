Importanti opportunità per la formazione dei più giovani nel Salernitano

Ottime notizie per gli studenti del Salernitano. La provincia di Salerno si sta infatti dimostrando molto sensibile alla formazione dei più giovani con progetti che li coinvolgono direttamente in vario modo. Un primo esempio può essere la bellissima iniziativa solidale messa in atto dall’amministrazione comunale di Castellabate.

La giunta comunale del comune cilentano ha infatti deciso di rinunciare alla propria indennità per costituire delle borse di studio per gli studenti più meritevoli residenti nel territorio comunale. A essere premiati saranno gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che, durante l’anno scolastico 2023/2024, si sono distinti per il loro impegno. Presto sarà pubblicato anche un bando che chiarirà le modalità di assegnazione delle borse di studio.

Altra importante opportunità per i più giovani proviene da Campagna dove ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni hanno potuto iscriversi al progetto “Spazio Giovani”. Si tratta di un’iniziativa completamente gratuita, finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che permette ai giovani di intraprendere percorsi specifici. Questi consistono in laboratori, campi estivi formativi e di orientamento, corsi di formazione come quelli di vetrinista, visual merchandiser e hostess/steward di spiaggia. Sono previsti inoltre laboratori di cittadinanza attiva e spazi di apprendimento.

È inoltre previsto l’inizio del progetto “Spazio Corpo e Movimento” che prevede come obiettivo quello di offrire ai minori, anche portatori di disabilità o con disagio, la possibilità di praticare uno sport, nonché corsi di formazione per docenti ed educatori e percorsi di sostegno alla genitorialità.