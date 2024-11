La valdianese Alexandra Wancolle porta alla Maratona di New York grinta e determinazione

Ha portato la sua grinta, determinazione ed il suo contagioso sorriso alla Maratona di New York, Alexandra Wancolle, dopo un anno di allenamenti con sveglia alle 4 del mattino, prima di dedicarsi alla sua bimba e alla sua attività imprenditoriale riuscendo a partecipare alla 53esima edizione di una delle maratone più attese e partecipate al mondo.

Alexandra di Sala Consilina era, infatti, una dei 54mila maratoneti che si sono dati appuntamento per prendere parte alla 53a edizione della TCS New York City Marathon. Migliaia di corridori provenienti da tutto il mondo, di cui 2.443 italiani, seconda nazione più rappresentata dopo gli Stati Uniti.

“Ho deciso di partecipare, perché oltre a sfidare i limiti fisici, la Maratone di New York necessita anche di tanta determinazione. Un’occasione grandissima, soprattutto per me che non ero una sportiva. Mi sono impegnata tanto. Sono convinta che i limiti esistono solo nella nostra testa e quando si superano siamo capaci di fare cose inimmaginabili. Proprio come me, ha sottolineato Alexandra. Sono riuscita ad arrivare alla Maratona nella “grande mela”, un’opportunità unica che mai avrei pensato di riuscire ad avere fino a non molto tempo fa”.