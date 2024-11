Nasce il primo Centro per l’Autismo dell’ASL di Salerno: il 6 novembre l’inaugurazione

Sarà inaugurato mercoledì 6 novembre, dalle ore 10:30, presso il Palazzo De Simone di Bracigliano, il primo dei tre nuovi Centri aziendali per la diagnosi precoce dell’autismo e per la transizione all’età adulta.



Saranno presenti il Presidente della Regione Campania, l’Onorevole Vincenzo De Luca, il Direttore Generale dell’ASL, l’ ingegnere Gennaro Sosto e il Sindaco di Bracigliano Gianni Iuliano, per la cerimonia di apertura con il simbolico taglio del nastro del primo e innovativo Centro aziendale dedicato esclusivamente alla cura dei pazienti con autismo.

Un servizio terapeutico dedicato all’autismo che ha lo scopo di rafforzare la rete sanitaria pubblica delle Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile della provincia di Salerno.

È, infatti, tra le prime esperienze del centro sud, sul solco delle Linee di Indirizzo nazionali e della Legge 134/2015 della Regione Campania, anche al fine di garantire diagnosi rapide e trattamenti di prossimità alle famiglie.



I disturbi dello spettro autistico rappresentano un problema di sanità pubblica, perché la patologia evidenzia caratteri di incidenza in continua crescita.

In assenza di una cura biologica, alcune terapie ispirate ai principi e alle tecniche comportamentali e/o cognitive, hanno dimostrato la loro validità.

L’impegno della Regione Campania e della ASL Salerno è stato quello di garantire, per quanto possibile a tutti, una diagnosi precoce e una cura altrettanto precoce, ispirata alle tecniche descritte nelle Linee Guida nazionali e internazionali per tali patologie.