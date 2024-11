Ladri in una scuola salernitana: rubati diversi pc e dispositivi elettronici

Anche il Primo Circolo Didattico di Nocera Inferiore è purtroppo diventato vittima di un furto. I ladri si sono infiltrati nel plesso “Luigi Settembrini” di San Clemente, portando via diversi dispositivi elettronici acquisiti grazie ai fondi PNRR. Il dirigente scolastico, il professor Antonio Pizzarelli, ha commentato così questa sfortunata scoperta fatta da uno dei collaboratori al momento dell’apertura dei laboratori.

«Questi dispositivi, ha dichiarato il dirigente scolastico, consegnati di recente alla nostra scuola, avrebbero rappresentato strumenti preziosi per arricchire l’offerta didattica per i nostri alunni. Le cronache delle ultime settimane hanno riportato diversi episodi simili che hanno coinvolto numerosi istituti scolastici, presi di mira da bande di malviventi. È importante sottolineare un aspetto tutt’altro che trascurabile: prima dei lavori di ristrutturazione, il plesso “Luigi Settembrini” era dotato di sistemi di sicurezza, comprese porte blindate per i laboratori e un impianto di allarme. Purtroppo, questi dispositivi non sono stati reinstallati dopo la riconsegna della scuola alla comunità, al termine del restyling. Speriamo che questo episodio sfortunato possa contribuire a spingere l’iter burocratico necessario per ripristinare i sistemi di sicurezza che erano già in uso nella nostra scuola.»