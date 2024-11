Riprende la corsa della Valdiano Volley: domenica derby

Dopo il turno di riposo osservato la scorsa settimana, i gialloverdi di mister Cicatelli domenica 10 novembre tornano sul parquet del Palazzetto di Sant’Arsenio per affrontare davanti al proprio pubblico l’Asd Battipaglia Pallavolo.

Capitan Toselli e compagni arrivano a questo testa a testa dopo la vittoria per 3-0 sul S. Giuseppe Terzigno. Un risultato che ha sicuramente fatto bene al morale della squadra, che ha così potuto lavorare con serenità in allenamento per preparare al meglio questo nuovo impegno casalingo.



«I ragazzi – ha confermato coach Cicatelli – si sono allenati bene. Non aver giocato lo scorso weekend ci ha permesso di provare situazioni nuove senza lo stress della partita. Alla mia squadra chiedo principalmente di approcciare la partita con concentrazione e di metterci sempre qualcosa in più. È un derby e quindi dovremo dare anche più del 100% per riuscire a portare a casa la vittoria».