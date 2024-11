Salerno. Chiuso un supermercato dai NAS per mancanza di sanificazione

Con un’operazione congiunta, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno insieme al personale medico della locale ASL, hanno proceduto alla chiusura temporanea di un supermercato della città di Salerno. Durante un’ispezione, sono state rilevate gravi e diffuse carenze igienico-sanitarie, che hanno reso necessaria l’adozione del provvedimento sanitario d’urgenza.



Le criticità più rilevanti sono emerse nell’area “Pet Food”, con presenza di trappole per infestanti e roditori non controllate da tempo, sporco pregresso (sia sulla pavimentazione che i ripiani dei prodotti esposti) e mancanza di idonee procedure per la sanificazione e disinfezione degli ambienti.

Non si tratta di una chiusura definitiva, infatti, l’esercizio potrà riprendere l’attività ad avvenuto ripristino delle ottimali condizioni igienico sanitarie, strutturali e funzionali.