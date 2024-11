Sfuma il titolo nazionale per Filomena Marmo della Danza e Ginnastica Kodokan nonostante l’eccellente prova alla fune e al corpo libero

Primo week end di Finali Nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia, al Palazzetto dello Sport di Cervia. So sono, infatti, disputate le fasi finali del Campionato Italiano Gold Allieve. Ben due le ginnaste della Società Danza e Ginnastica Kodokan hanno preso parte al massimo campionato individuale previsto per la loro età. Filomena Marmo, di 11 anni, categoria A3 è fra le prime dieci ginnaste più brave d’Italia, infatti nella classifica assoluta conquista un ottimo 6^ posto. Dopo un bellissimo e coinvolgente inizio al corpo libero con una performance applaudita da tutti gli spettatori, e qualche sbavatura al nastro, si è posizionata quinta nella fase di qualificazione destinata alle migliori undici. In semifinale dopo un’ottima esecuzione alla fune, col punteggio più alto della giornata nella sua categoria, è riuscita a rimontare e ad arrivare al terzo posto provvisorio. In finale tra le migliori otto italiane in gara, dopo qualche perdita di troppo con le clavette, è scesa infine in sesta posizione. Filomena, ha eseguito gli esercizi con la fune e al corpo libero, nel palazzetto romagnolo, con una precisione e bravura da titolo tricolore. L’altra ginnasta, della Danza e Ginnastica Kodokan, Laura Barone di 12 anni e della categoria A4, dopo un discreto cerchio e un’esecuzione al nastro un po’ fallosa non riesce a qualificarsi, purtroppo neanche per la semifinale.

“Filomena, commentano dalla società valdianese, sta percorrendo una strada in salita, sarebbe potuta andare molto meglio, poichè era sicuramente la ginnasta favorita. Purtroppo è andata male ed è stato un peccato per il mancato titolo. Ma, aggiungono, Filomena sta crescendo e soprattutto maturando. Si ritorna a lavorare in palestra, ancora con più impegno e determinazione”.