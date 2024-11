Torna in consiglio comunale dopo il grave incidente: commozione a Sant’Arsenio

Tanti cittadini e cittadine di Sant’Arsenio presente, nell’aula consiliare del comune di Sant’Arsenio per salutare il consigliere comunale Maurizio Ippolito rimasto ferito gravemente in un incidente stradale lo scorso mese di luglio. Presenti anche i componenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica.

Il consigliere Maurizio Ippolito, con grande commozione ha voluto salutare cittadini e amministratori per il sostegno, il pensiero costante e la vicinanza nelle ore e nei giorni successive al suo incidente. “Ho sentito vicino il sostegno della comunità di Sant’Arsenio”, ha detto Ippolito. “Sono grato a tutti voi, al sindaco Donato Pica, ai miei colleghi amministratori e alla mia famiglia per grande sostegno in questo momento così complicato della mia vita”.