Cane avvelenato a San Pietro al Tanagro: sta bene e aspetta di essere adottato

Sta bene il cagnolino salvato qualche giorno fa a San Pietro al Tanagro, da una volontaria, Carla Benincasa, dell’Associazione “Qua la Zampa Effe” che lo aveva trovato al Parco dei Mulini, moribondo. Il cane probabilmente era stato avvelenato e solo il tempismo di Carla e della veterinaria Doris Salluzzi hanno fatto si che il cagnolino si riprendesse. Ora sta bene. E’ stato sterilizzato, dal servizio veterinario dell’Asl Salerno e portato in canile a Polla “Oasi Felix”, ed attende di essere adottato, se no sarà reimmesso sul territorio con microchip.

Lo sfortunato cagnolino non aveva il microchip al momento del ritrovamento: gli era stato letteralmente strappato per evitare che venisse identificato il proprietario. E poi abbandonato al freddo e anche in un luogo a lui sconosciuto, in condizioni disperate. Solo la bontà di Carla ed il suo tempismo, oltre che professionalità della veterinaria Doris Salluzzi, sono riusciti a salvargli la vita nella speranza che venga adottato da qualcuno di buon cuore e capace di amarlo ed accudirlo come merita.