Incidente a Montesano sulla Marcellana: scontro tra due auto e due donne ferite

Uno scontro tra due auto questa mattina a Montesano sulla Marcellana è avvenuto in località Pantanelle . Alla guida di una FIAT panda e una Bmw, due donne sono rimaste ferite a causa dello scontro e una delle due auto si è ribaltata.

Per i rilievi del caso sono arrivati i carabinieri della Stazione di Montesano e per i primi soccorsi sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato le due donne al Pronto soccorso del Luigi Curto di Polla, anche se, le ferite sono lievi e non destano preoccupazione.