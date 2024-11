L’impianto sportivo comunale “San Giovanni” torna a vivere. Il Comune lo affida all’A.S.D. Sasso-Sano

Il Comune di Sassano, con una determina, nell’ambito del suo impegno verso la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione sociale e benessere psicofisico, ha rinnovato la gestione dell’impianto sportivo comunale “San Giovanni”. A seguito della rinuncia dell’Associazione Culturale e Sportiva “Chicco d’Oro”, l’affidamento del servizio di gestione è stato affidato, dal 16 ottobre scorso, all’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Sasso-Sano . L’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo rappresenta una tappa fondamentale per l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino, che ha sempre sostenuto l’importanza dello sport come veicolo di sviluppo delle competenze motorie, cognitive, emotive e relazionali. La scelta di affidare la gestione a un soggetto giuridico che operi senza scopo di lucro si allinea con l’impegno dell’amministrazione per promuovere uno sport accessibile a tutti i cittadini.

La convenzione prevede un canone di concessione fissato a €5.500 annui, ma il servizio è stato concesso a titolo gratuito per un periodo di quattro anni, a condizione che l’A.S.D. Sasso-Sano esegua tutti gli interventi necessari per il mantenimento e la riattivazione dell’impianto.

Con questo nuovo accordo, l’amministrazione punta a valorizzare ulteriormente le potenzialità dello sport, rispondendo concretamente alle esigenze della comunità locale e favorendo una cultura sportiva inclusiva e partecipativa.