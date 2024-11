Olio a chilometro zero per le scuole di Vietri di Potenza: la raccolta solidale del Comune per la mensa scolastica

Una raccolta di olive solidale quella svolta a Vietri di Potenza dagli operai del Comune che è stata avviata per la prima volta quest’anno. Questa iniziativa solidale consentirà alle scuole di Vietri di Potenza di avere olio a chilometro zero, infatti dagli alberi di ulivo piantati nelle aiuole e piazze vietresi sono stati raccolti i suoi frutti, seppur in una piccola quantità ma comunque importante, soprattutto per il gesto e il suo significato. Grazie agli operatori del Comune, come spiegato dal Sindaco Christian Giordano, che si sono impegnati nella raccolta delle olive, gli alunni dell’Istituto Comprensivo locale potranno beneficiare di un olio certificato e a chilometro zero. Questo gesto mette al primo posto l’importanza di un’alimentazione corretta costituita da cibo e condimenti genuini che fanno la differenza per la propria salute e l’impegno per la sostenibilità ambientale. Inoltre, tra le iniziative del Comune figura anche la possibilità per i genitori degli alunni di contribuire alla dispensa della mensa scolastica portando il proprio olio extravergine di oliva.