Alluvione Valencia: in partenza gli aiuti raccolti dal Gruppo Lucano della Protezione Civile

Sono partiti i primi aiuti dal porto di Salerno con una nave diretta a Valencia dove arriverà nella giornata di martedì 12 novembre. Si è conclusa con un grande successo la campagna di solidarietà “Sos Valencia”, promossa dal Gruppo Lucano della Protezione Civile in collaborazione con le associazioni Svimar e MedinLucania, grazie alla quale sono stati raccolti ben 26 bancali di prodotti alimentari a lunga scadenza per supportare la popolazione, in particolare gli italiani residenti nella città spagnola, gravemente colpita dall’alluvione del 29 ottobre, che ha causato quasi 220 vittime.

“Abbiamo accolto con prontezza l’appello di Svimar e MedinLucania”, sottolinea il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pier Luigi Martoccia. “Per contribuire attivamente a questa emergenza, abbiamo organizzato una raccolta di prodotti alimentari nelle nostre 130 sedi distribuite tra Basilicata, Campania e Calabria, che venerdì 8 novembre saranno trasferiti a Contursi Terme per essere imbarcati sulla nave in partenza dal porto di Salerno. Questa iniziativa si inscrive in un lungo elenco di interventi che abbiamo realizzato negli ultimi anni, dal sostegno per la guerra in Ucraina all’assistenza a seguito del terremoto in Turchia.”

Nella sola città di Potenza, dove è stato allestito un punto di raccolta presso il centro commerciale Galassia, la generosità dei cittadini ha permesso di raccogliere 1.380 kg di derrate alimentari. Il Gruppo Lucano desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i volontari coinvolti nella campagna di solidarietà e ai numerosissimi cittadini che come sempre hanno dimostrato il loro supporto.