Pallavolo, aria di derby: la Valdiano ospita l’Asd Battipaglia

Mancano tre giorni al derby salernitano del girone unico di serie C di pallavolo maschile di questa stagione della Fipav Campania tra Valdiano Volley e Asd Pallavolo Battipaglia. Di fronte alle ore 18:30 domenica al Palazzetto di Sant’Arsenio, è una sfida che si preannuncia importante, dal momento che le due compagini metteranno in campo desiderio di rivalsa da una parte e voglia di conservare la vetta della classifica dall’altra.

La squadra gialloverde nelle ultime tre giornate non ha lasciato nemmeno le briciole alle rivali del campionato, mostrando una superiorità pressoché schiacciante. Il mister Cicatelli ha fatto capire ai nostri microfoni che il clima derby si avverte già: “Sappiamo che quella contro l’Asd Pallavolo Battipaglia è una partita difficile. Speriamo di fare bene, di fare del nostro meglio, ma soprattutto di portare questo derby a casa”.

Quasi tutti gli atleti a disposizione per l’allenatore gialloverde che potrà contare sui palleggiatori Salvatore e Gengaro; gli opposti D’Isidoro e Minelli; i centrali Lombardi, Tamas e Andriuolo, gli schiacciatori Toselli, Lopez, Donnarumma e i liberi Carpentieri e Capozzolo. Qualche dolore alla spalla per Oliviero che con le dovute cure mediche e fisioterapiche cercherà di tornare in forma per il match.





In settimana coach Cicatelli, supportato dall’onnipresente staff tecnico composto da Gerardo Tulimieri e Nicola Daralla, ha lavorato sul tre contro tre con una buona intensità da parte di tutta la squadra e ciò lascia presagire una bella partita, condita dalla solita splendida cornice di pubblico.