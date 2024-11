A Ricigliano un lungo weekend nei laboratori artigiani con “Benvenuti in Atelier”

Un importante appuntamento, un momento di incontro formativo per i più giovani tramite il contatto diretto con l’artigianato locale quello che si terrà domani a Ricigliano grazie all’iniziativa “Benvenuti in Atelier”. A partire dalle 10:00, infatti, sono previsti dei workshop dedicati a giovani e appassionati della moda e degli outfit più creativi. Il tutto avverrà grazie alla collaborazione con le imprese artigiane del piccolo comune del Salernitano.

Anche la provincia di Salerno apre quindi le porte alla seconda edizione di “Benvenuti in Atelier”, la manifestazione promossa da CNA Federmoda per far incontrare al grande pubblico gli artigiani eccellenza del Made in Italy. Sarà l’Atelier di Pina Pascente a Ricigliano a mostrare il saper fare del Made In Italy come faranno, fino al 10 novembre, su tutto il territorio nazionale sartorie, calzaturifici, pelletterie aderenti alla Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. “Abbiamo voluto tenere l’evento a Ricigliano, in un’area interna, perché qui pullula l’artigianato più autentico e Pina Pascente ne è la conferma” ha dichiarato il Segretario della CNA Salerno, Simona Paolillo. Per l’occasione, il Presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca omaggerà di una sua opera in ceramica il sindaco di Ricigliano Carmine Malpede, per l’attenzione che l’amministrazione sta mostrando per il settore artigianale. “Credo sia giusto onorare i sindaci di questi piccoli comuni che tanto fanno per il nostro comparto – ha detto Ronca- qui c’è la vera autenticità del saper fare e del saper essere”.

L’evento coinvolge diversi artigiani, tra cui, l’azienda di Cristian Pascente, la parrucchiera Caterina Barberio, l’antica bottega del rame di Mario Volpe, Marcella Piegari col suo “contatto creativo” ed il Panificio82.

“Ho voluto coinvolgere quanti più artigiani conoscessi perché l’obiettivo è aprire le porte della mia sartoria ma il messaggio che sento di voler trasmettere è quello di aprire le porte dell’artigianato – ha dichiarato Pina Pascente”.

La giornata di domani vedrà anche il dibattito con i referenti istituzionali, tra cui il sindaco di Ricigliano Carmine Malpede, il sindaco di Buccino, Nicola Pasquale Freda, e il sindaco di San Gregorio Magno, Pasquale Freda.

Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda ha dichiarato “Le nostre città, i nostri borghi, i nostri territori in genere rappresentano un percorso immersivo nel Made in Italy e con “Benvenuti in Atelier” vogliamo offrire un’occasione al pubblico per farsi rappresentare le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda da quei protagonisti, che con grande impegno e poco clamore mantengono alto, nel mondo, il valore e l’immagine delle nostre produzioni”.

L’iniziativa sabato mattina si concluderà con l’aperitivo del contadino, con pane e olio.