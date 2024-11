Il torneo “Vallo di Diano” a San Rufo è un successo. Vince il comune di Casalbuono con il sindaco Romano in campo

Si è svolta al Palazzetto dello Sport di San Rufo, la finale della seconda edizione del “Torneo Vallo di Diano”, un evento che ha visto coinvolti i comuni del Vallo di Diano in una competizione sportiva che ha appassionato residenti e tifosi della zona. Il torneo è stato organizzato da Angelo Marmo, figura di spicco nell’ambito sportivo, che ha curato ogni dettaglio dell’iniziativa che ha ottenuto un grande successo di pubblico.

A contendersi il titolo di campione del Vallo di Diano, sono scese in campo le squadre del comune di Casalbuono, capitanato dal sindaco Attilio Romano che ha partecipato attivamente al match, ed il comune di Corleto Monforte rappresentato dal sindaco Filippo Ferraro.

La partita, che si è svolta sotto gli occhi di un pubblico entusiasta, ha visto prevalere la squadra di Casalbuono con un risultato finale di 7 a 4. La partita, pur combattuta, è stata anche l’occasione per un momento simbolico di sportività e amicizia, sigillato da un caloroso abbraccio tra i due sindaci, a testimonianza dello spirito di unione e collaborazione che ha caratterizzato l’intero torneo.

Non sono mancati i riconoscimenti individuali, che hanno premiato alcuni dei protagonisti di questa edizione. Astorino è stato premiato come miglior portiere, grazie alle sue parate decisive che hanno contribuito alla buona prestazione della sua squadra. Lasalvia, invece, ha ricevuto il premio come capocannoniere dopo aver messo a segno numerosi gol durante il torneo, dimostrando grande abilità e precisione sotto porta.

La finale del torneo è stata una festa dello sport, con la partecipazione attiva della comunità locale e la conferma dell’importanza di eventi di questo tipo, che uniscono i comuni del Vallo di Diano in un clima di amicizia e sana competizione.