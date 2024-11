Turn over nella giunta comunale a Montesano sulla Marcellana: ecco le nuove nomine

Grazie al criterio della turnazione delle nomine, a partire dal primo novembre, a Montesano sulla Marcellana cambia la giunta comunale, che, per i comuni dai 3mila ai 10mila abitanti è composta da quattro assessori. Al posto di Nico Bianculli, come nuova vicesindaca ci sarà la Marzia Manilia -con deleghe per l’istruzione, le politiche sociali e sanitarie, la cultura, i rapporti con le associazioni, la relazione con ANCI-, che ha già ricoperto questo ruolo nella precedente ammistrazione sempre a guida Rinaldi. A seguire, al posto di Antonietta De Luca, subentra Michele Franco Garone con deleghe alla Comunità Montana, al GAL Vallo di Diano, all’igiene urbana, ai cimiteri comunali e alla sicurezza urbana. L’altro turnover riguarda Maria Mangino che cede il posto a Carmen Di Pierri, quest’ultima con deleghe alle politiche giovanili, all’università, all’innovazione e transizione digitale e ai regolamenti comunali. Infine, al posto di Nico Lauria subentra Giuseppe Gagliotta, il quale detiene le deleghe ai lavori pubblici, allo sport, alla protezione civile, alla manutenzione del territorio.