Oltre 90 ex dipendenti Telecom in raduno a Silla di Sassano: convivialità ed entusiasmo

Convivialità ed entusiasmo hanno invaso Silla di Sassano questa domenica con il raduno annuale degli ex dipendenti Telecom con la partecipazione di oltre 90 soci della realtà associativa che unisce dipendenti ed ex dipendenti sotto l’immagine della solidarietà e dell’impegno per il bene comune.

Il gruppo ha partecipato alla Santa Messa celebrata dal Parroco Don Bernardino Abbadessa, si è poi successivamente spostato nel giardino retrostante la Chiesa della Beata Maria Vergine di Pompei con un omaggio floreale nel luogo in cui è stato piantato l’albero a memoria di Giovanni Di Miele, ex dipendente Telecom scomparso durante il periodo del Covid.



Al termine del momento di ricordo, gli oltre 90 soci hanno visitato il Molino della famiglia Di Brizzi sito in Silla di Sassano acquistando farina locale. La giornata si è conclusa con il pranzo al ristorante e una passeggiata nella Villa Comunale Paolo Borsellino, consentendo a tutti i presenti un bel momento di confronto in un clima festoso.