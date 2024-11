Operazione anti bracconaggio a Capaccio Paestum: tre persone denunciate

Risale solo a pochi giorni fa l’ennesima operazione di contrasto al fenomeno del bracconaggio, portata a termine da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestal. Capaccio-Paestum unitamente al personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos. L’operazione iniziata alle prime luci dell’alba tra i comuni di Eboli e Battipaglia, consentiva dopo ore di appostamento, di individuare tre persone che esercitavano la caccia con l’ausilio di sofisticati richiami acustici riproducenti il verso delle allodole. I militari ed il personale AK una volta accertata e documentata l’illecita attività procedevano alla identificazione dei tre cacciatori, due dei quali provenienti da Santa Maria la Carità (NA) ed un terzo da Gragnano (NA). Dopo gli accertamenti di rito che consentivano di rinvenire due sofisticate apparecchiature elettroniche, il personale AK procedeva alla loro denuncia per aver esercitato la caccia con l’ausilio di richiami acustici in violazione a quanto previsto dalla legge. L’utilizzo, anche senza manifesta attitudine alla caccia ma, anche al ritiro del tesserino regionale per aver esercitato la caccia in un terreno in attualità di coltivazione. Alla luce di quanto emerso i militari ed il personale AK procedevano al sequestro delle armi, del munizionamento, dei richiami acustici ma, anche dell’avifauna illecitamente abbattuta.

Questa attività che rientra in una più ampia azione di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali ed in materia di prelievo venatorio, in virtù del Protocollo siglato a livello nazionale tra l’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e l’Associazione Accademia Kronos OdV, proseguirà nei prossimi mesi sul territorio provinciale con particolare attenzione alla caccia da appostamento fisso agli uccelli acquatici. Si ringrazia l’Arma dei Carabinieri per il costante impegno a tutela dell’ambiente e nel contrasto al fenomeno del bracconaggio.